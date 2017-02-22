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В Таллинне состоялась творческая встреча с издателями и писателями "Книжные сезоны"

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Маргарита Мясникова, "Актуальная камера"
Cегодня 21:26
Рубрика: Культура

Творческая встреча "Книжные сезоны" – это не только возможность познакомиться с новинками этой зимы или купить ту или иную книгу со скидкой, но еще и шанс встретиться с писателями и публицистами. Главная книга сезона – "Нецензурные истории" Геннадия Муравина, передает "Актуальная камера".

Познакомиться со свежим номером журнала "Таллинн" и узнать о последних трендах и новинках издательского дела в Музей Таммсааре в Кадриорге пришли и писатели, и переводчики, и просто неравнодушные к книгам.

"Этот сезон традиционно открывает презентация литературного и общественного журнала "Таллинн". Вдобавок – новая книга Геннадия Муравина. Это микс мемуаров человека тертого, потому что он прошел советскую школу цензуры", – сказала директор издательства "КПД" Валентина Кашина.

Геннадий Муравин на этот раз знакомит русского читателя с "Нецензурными историями". Так называется книга о непростых буднях переводчика и публициста во времена суровой советской цензуры.

По словам издателей, один из сегодняшних трендов – детская литература, которая переживает настоящий ренессанс.

Спектр книг – на любой вкус и кошелек. Главное вовремя определиться, с какой из них провожать эту зиму, ведь уже весной издательства познакомят с новой порцией своих новинок.

Ирина Киреева
Редактор

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