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"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Фото: ERR
Cегодня 08:58
Рубрика: Культура

Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.

Пятница, 20 января

В Музее оккупаций открыта любопытная выставка "Как Нарва осталась с Эстонией". Выставка посвящена теме референдума об автономии Нарвы, который прошел в 1993 году. После распада Советского Союза, большая часть русскоязычного населения Эстонии была слабо вовлечена в государственное управление, а принятие нескольких важных законодательных актов в парламенте страны вызвало широкое недовольство, поскольку заметно сужало возможности в формировании политики, а также ставило под вопрос юридический статус людей, значительное большинство которых составляли лица без гражданства. Это и побудило к проведению референдума об автономии 16-17 июля 1993 года в Нарве. Несмотря на поддержку нарвитян, автономия все-таки так и не появилась. Куратор выставки: Иван Лаврентьев. Выставка в Музее оккупаций будет открыта до 5 марта.

Больше информации на Facebook.

"Рожденные на воле" в формате IMAX 3D – это вдохновенная история о любви, преданности и удивительных отношениях между людьми и животными. История о том, как осиротевшие дикие животные растут, готовясь к взрослой жизни, при преданной поддержке неординарных людей. В тропических лесах Борнео доктор Бирут Гальдикас занимается детенышами орангутангов, а на засушливых саваннах Кении зоолог Дэйм Дафна помогает слоненку вернуться в дикую природу. Документальный фильм о джунглях, дикой природе в формате IMAX можно увидеть только в пятницу, 20 января, в 11:00 в кинотеатре Kosmos IMAX.

Больше информации здесь.

Видео:

В Русском театре – премьера. "Преступление и наказание" Достоевского – вершина детективного и психологического романа мировой литературы. Как возникает внутри человека совесть, поступок, самосознание? Спектакль Игоря Лысова по "Преступлению и наказанию" следовало бы назвать "ПЕРЕступлением и наказанием", поскольку режиссер, давно и глубоко изучающий Достоевского, говорит со сцены именно о том, как человек для достижения своих целей непременно должен переступить какую-то черту – переступить через другого человека, через самого себя, или искать пути и способы этого переступления, подражая другим. Если мы оглянемся вокруг, то с прискорбием поймем, что так и устроен современный мир. Премьера состоится в Русском театре в пятницу, 20 января, в 19:00.

Информация на Facebook.

Театр "Королевский жираф" и Станислав Варкки представляет вечер мистической поэзии "Лекарство от Смерти". В программе поэзия: романтическая, пейзажная, гражданская, абсурдная, философская лирика, рэп, а также общение со зрителем. Стихи можно послушать в пятницу, 20 января, в 21:00 в Jamaica bar.

Информация на Facebook.

Суббота, 21 января

В субботу пройдет отличное мероприятие SaunafEST, которое придется по вкусу любителям бани. Банный фестиваль проходит уже в третий раз – на мероприятии можно попариться как в традиционной бане по-черному, финской и русской бане, так, например, и в мобильной бане в бочке, в бане в палатке или в бане из пленки. В общей сложности на банном фестивале будет представлено более 12 различных бань. Участники должны будут не только отыскать эти бани, но и выполнить разные задания. Все, кто пройдут банную дистанцию, получат памятные медали и призы. Банный фестиваль проходит в волости Пейпсиярве, под Тарту, на Чудском озере, на хуторе Mesi Tare.

Информация на Facebook.

Больше информации здесь.

Воскресенье, 22 января

Театр "Эстония" представляет детский балет "Белоснежка и семь гномов". Режиссер Дьюла Харангозо – один из известнейших хореографов и постановщиков Венгрии, который работает в Венской государственной опере – поставил на сцене театра "Эстония" веселый и динамичный детский балет. "Белоснежка и семь гномов" на сцене театра "Эстония" в воскресенье, 22 января, в 12:00.

Больше информации здесь.

В Ласнамяэ на площадке Паэвялья пройдет огненное шоу – сжигание скульптур, созданных из отслуживших свое елок, а также большой единый костер. Художники Хенри Тимуск и Маргус Контус создадут из елок ансамбль огненных скульптур. Кульминацией праздника станет большой костер и выступление Пеэтера Йыгиоя с барабанным и огненным шоу. Выступление продлится 2-3 часа, вход для всех свободный. Попасть на место проведения можно как общественным транспортом (автобусная остановка Паэвялья, автобусы номер 29, 60, 63 и 65), так и на автомобиле.

Большой театр на расстоянии вытянутой руки – теперь это реальность для жителей Таллинна. В кинотеатре Coca-Cola Plaza в прямой трансляции из Большого театра балет "Спящая красавица". Классическая история – в день своего шестнадцатилетия принцесса Аврора, околдованная чарами злой Феи, погружается в сон на сто лет. И только поцелуй прекрасного принца может ее разбудить. Грандиозная постановка, богатые декорации и костюмы превращают сказку Шарля Перро в волшебный мир. Музыка: Петр Чайковский. В кинотеатре Coca-Cola Plaza в прямой трансляции из Большого театра в воскресенье, 22 января, в 17:00.

Больше информации здесь.

Видео:

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45.

Ирина Киреева
Редактор

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