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Разочарованный худрук Игорь Лысов собирается уйти из Русского театра

Video
Маргарита Черняева
Bчера 10:16 Обновлено 21:05
Рубрика: Культура

Художественный руководитель Русского театра Эстонии Игорь Лысов принял решение уйти из театра. Поводом послужило решение администрации не продлевать с худруком договор, который заканчивается в сентябре, а объявить конкурс по поиску нового художественного руководителя.

Игорь Лысов сказал в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4", что его удивило и оскорбило то, что договор с ним продлевать не хотят, а вместо этого предлагают принять участие в конкурсе в качестве кандидата.

"Я вчера услышал, что директор театра хочет объявить конкурс на место нового художественного руководителя. Им могу быть я или другой человек. То есть я понял, что для директора абсолютно безразлично, кто будет вместе с ним продолжать это дело. Я отказался от конкурса, стало быть, я должен уйти из театра", – сказал Лысов, добавив, что после окончания контракта 5 сентября собирается уехать из Эстонии.

"Я не знаю, какой может быть выход из этого положения, – ответил Игорь Лысов на вопрос корреспондента, что могло бы изменить его решение. – Мы вместе с Тыну Ленсментом строили дом два с половиной года. И я делал все, чтобы та финансовая дыра, в которую попал театр была залатана спектаклями, очень дешевыми. Мне хотелось бы заниматься творчеством, а не быть в подчинении у человека, который занимается работой по будним дням до полшестого. Я очень разочарован, что у Тыну не оказалось любви к тому, что мы делали. Для него это просто работа".

Директор Русского театра Эстонии Тыну Ленсмент подчеркнул, что в решении об объявлении конкурса по поиску режиссера театра нет ничего противозаконного. Ну а то, что Игорь Лысов не желает участвовать в конкурсе, это его решение.

"Факт, что срок договора с Игорем Лысовым истекает в сентябре. Вчера на собрании совета Русского театра мы обсуждали условия конкурса – в нем могут участвовать все. По закону и уставу театра художественного руководителя ищут через конкурс или продлевают договор с худруком через конкурс. Это норма, – сказал Ленсмент. – Покинет ли Игорь Лысов театр или нет, я не знаю".

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".

Ирина Киреева
Редактор

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