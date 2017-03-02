Скончался актер Алексей Петренко

Алексей Петренко в фильме "Жестокий романс" Фото: ERR

В среду, 22 февраля, скоропостижно умер актер Алексей Петренко. О причинах смерти в некрологе, опубликованном на сайте Союза кинематографистов России, ничего не говорится.

Алексею Петренко было 78 лет. Он известен прежде всего по ролям в фильмах "Жестокий романс", "Двадцать дней без войны", "ТАСС уполномочен заявить", "12" и многих других. Всего он снялся приблизительно в 80 фильмах, передает meduza.io.

Алексей Петренко родился в Черниговской области и окончил Харьковский театральный институт. С 1964-го по 1978 год он играл в Ленинградском театре им. Ленсовета, с 1977 года выступал в Московском драматическом театра на Малой Бронной, с 1978-го — во МХАТе, в начале 1990-х — в «Школе современной пьесы». С 1991 года Петренко был штатным актером Киностудии им. М. Горького