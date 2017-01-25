Рейн Вейдеманн представил сборник новелл на русском языке "Аркадская ночь"

Рейн Вейдеманн. Фото: Postimees/Scanpix

Писатель и профессор Таллиннского университета Рейн Вейдеманн представил новый сборник новелл "Аркадская ночь", который стал его четвертой книгой, изданной на русском языке.

Книга уже поступила в продажу, сообщила в среду, 18 января, "Актуальная камера".

Рейн Вейдеманн — автор как исторических произведений, так и завораживающих романов. Новая книга погружает в атмосферу бурного романа преподавателя с бывшей студенткой. Сильные эмоции и воспоминания о детстве ждут читателя на страницах книги "Аркадская ночь".

"Новеллы разные, но вообще в центре новеллы — это человек, интеллектуал, которой ищет свое место, нашел свое место. Который осмысливает время, окружающее его общество", - сказал Вейдеманн.