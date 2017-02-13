Гостями литературного фестиваля Prima Vista в Тарту станут Гарри Бардин и Денис Драгунский

Гарри Бардин. Фото: ТАСС/Scanpix

С 8 по 13 мая в Тарту пройдет ежегодный международный литературный фестиваль Prima Vista. Впервые мероприятие продлится почти целую неделю. В числе гостей - писатель Денис Драгунский и мультипликатор Гарри Бардин.

Полный список иностранных гостей, в котором уже находятся австриец Ханс Плацгумер и представительница Польши Бронка Новицка, станет известен позже.

Денис Драгунский - российский филолог, политолог, писатель, журналист и драматург. Сын детского писателя Виктора Драгунского и прототип героя его "Денискиных рассказов". Книга рассказов Дениса Драгунского "Нет такого слова" вошла в шорт-лист конкурса "Книга года"-2009 в номинации "Проза года"; повесть "Архитектор и монах" вошла в шорт-лист "Премии И. П. Белкина" 2013 года.

Гарри Бардин - российский художник-мультипликатор, режиссер-мультипликатор, сценарист и актер. Режиссер таких мультфильмов, как "Пиф-паф, ой-ой-ой!" (1980), "Выкрутасы" (1987), "Серый волк энд Красная Шапочка" (1990), "Гадкий утенок" (2010), "Слушая Бетховена" (2016).

Мероприятие состоится уже в 14-й раз.