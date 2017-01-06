В следующем году в Эстонии вновь пройдут "Дни Довлатова"

Портрет Довлатова на площади Вабадузе в Таллинне. Фото: Ильмар Саабас/Ekspress Meedia

Первый фестиваль "Дни Довлатова" прошел в Таллинне в 2011 году и порадовал любителей культуры трехдневной насыщенной программой. В дальнейшем его проводили каждый год, несмотря на определенные финансовые трудности. Но из-за нехватки средств в 2014 году фестиваль продлился уже всего один день, а в 2015 году и вовсе не состоялся.

"Успех фестиваля в первые годы его проведения был напрямую связан с личностью продюсера Оливера Лооде. Он блестяще справлялся с ролью организатора, взяв на себе все административные вопросы. Я отвечала только за художественную часть, а он взвалил на свои плечи все остальное - занимался билетами, обеспечивал жильем гостей, реагировал на их просьбы и капризы, искал помещения для выступлений, находил спонсоров. Но потом, к сожалению для нас, Оливер Лооде переехал в Финляндию", - рассказала художественный руководитель фестиваля Елена Скульская.

По словам Скульской, найти достойную замену Оливеру Лооде до сих пор не получилось, но к идее проведения фестиваля все же решили вернуться.

"Конечно, я дружу со всеми людьми, знавшими Довлатова. Мы находимся в постоянном контакте. Мы регулярно собираемся на мероприятия, связанные с писателем. Например, в этом году открывали памятник Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге. На открытие приезжали его дочь и вдова. Были грандиозные народные гуляния, которые заставили меня и радоваться, и грустить. В Нью-Йорке есть улица имени Довлатова, в Петербурге стоит ему памятник, а большой энтузиаст Лев Лурье решил каждый год проводить там День Д - то есть День Довлатова. Он обладает невероятной энергией, он собрал друзей Довлатова со всего мира. Мы участвовали во всевозможных встречах и вечерах, везде были полные залы. И мне сделалось ужасно обидно, что в Таллинне всего этого уже нет. К тому же в это же время на площади Вабадузе усилиями гражданского активиста Меэлиса Кубитса повесили огромный плакат в честь 75-летней годовщины со дня рождения Довлатова. Он произвел огромное впечатление на родственников писателя. Это тоже поспособствовало идее возродить фестиваль в Таллинне", - добавила Скульская.

"Мне хочется пригласить в Таллинн издательство "Азбука", которое повторяет четырехтомник Довлатова 90-го года с иллюстрациями Александра Флоренского. Эти иллюстрации знамениты не меньше самого четырехтомника. Ему удалось ухватить легкое, ироничное отношение Довлатова к самому себе и своему творчество. Это блестяще отражено в его иллюстрациях. В четвертом томе есть воспоминания друзей Довлатова. Он тоже будет переиздан. И мне бы хотелось, чтобы одна из презентаций прошла в Таллинне. В ней могли бы участвовать люди, которые отдали свои работы в этот том 25 лет назад. Ведь многие из нас еще живы", - добавила Елена Скульская.

"Еще мне бы хотелось провести вечер, в котором произведения Довлатова на разных языках читали бы известные в Эстонии люди. Это могли бы быть, например, политики, бизнесмены, люди науки", - сказала собеседник.

По словам Скульской, при проведении фестиваля она надеется на поддержку Меэлиса Кубитса и Союза писателей Эстонии.

"Даты проведения фестиваля пока не определены. Но мероприятие пройдет либо в августе, либо в сентябре", - отметила Елена Скульская.

"Пока бюджет фестиваля составляет 5000 евро. Понятно, что это небольшая сумма. Но и за нее я бесконечно благодарна Рийгикогу. Из этих денег уже кое-что можно выстроить, но я надеюсь, что удастся найти дополнительное финансирование. А так, конечно, многое будет построено на энтузиазме. Буду просить выступать людей бесплатно, искать тех, кто готов помогать бескорыстно", - заключила художественный руководитель Довлатовского литературного фестиваля Елена Скульская.