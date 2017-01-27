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Йыхвиский театр "Мельница" готовится к премьере "Красной шапочки"

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Алексей Фёдоров
Cегодня 21:21
Рубрика: Культура

Кукольный спектакль "Красная шапочка" - это вторая совместная работа эстонского театра Tuuleveski ("Мельница") и сербского режиссера Амелы Вученович. Первая - "Три поросенка" - принесла в прошлом году мировую известность йыхвисцам, которые получили несколько призов на театральных фестивалях, передает "Актуальная камера".

Подготовка к премьере в Йыхви идет полным ходом. Все декорации и куклы, автором которых является Елена Угловская из Выборга, готовы, но сербский режиссер Амела Вученович не дает расслабиться актерам, прогоняя раз за разом действия.

"Судя, по тому, как ребята раньше работали с ней, браться за работу было страшно. Страшно, но зато интересно", - рассказала актриса театра "Мельница" Любовь Богданова.

Амела Вученович написала пьесу "Красная шапочка" 15 лет назад, тогда она была признана лучшей детской пьесой в Сербии. Эту сказку она посвятила своей бабушке.

"Это классическая история Красной шапочки, про которую все знают. Но, как мы раньше говорили, я не люблю подлость, злость и даже садизм, которые существуют практически во всех классических сказках. Нашего волка мы не будем убивать. Мы что-нибудь решим с ним, чтобы он все понял. У него просто не было бабушки", - пояснила режиссер-постановщик Амела Вученович.

Постановкой "Красная шапочка" успешное сотрудничество постановщика из Сербии и театра "Мельница" продолжится. Интерес к совместному творчеству взаимный.

"Я думаю, что и следующие спектакли будут такие же удачные и успешные, и мы, конечно, будем представлять Эстонию за рубежом. Здесь действительно жесткая, слаженная, четкая работа. И видимо поэтому и спектакли получаются такими удачными", - считает директор театра "Мельница" Валентина Фурсова.

Премьера спектакля "Красная шапочка" состоится уже в это воскресенье в Йыхвиском концертном доме. Актеры театра надеются, что он понравится притязательной публике.

"В отличии от взрослых, маленький зритель не прощает фальши. И он очень четко расставляет акценты: где ты халтуришь, где ты наоборот правильно работаешь, где ты потерял, где расслабился. Он это четко улавливает и сразу дает тебе такой пиночек", - сказала актриса театра "Мельница" София Буланова.

Надежда Берсенёва
Редактор

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