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ФОТО: в Русском театре – премьера спектакля "Преступление и наказание"

Cегодня 07:59
Рубрика: Культура

20 января в 19:00 в Малом зале актеры Русского театра покажут постановку Игоря Лысова "Преступление и наказание". Постановка – это только треть романа. Ее особенность в том, что задействованы в ней две Сони: одну играет русскоязычная актриса Юлия Зозуля, а вторую – эстоноязычная – Яаника Арум. 

Великий парадокс Федора Достоевского заключается в том, что сам он считал себя исключительно русским писателем, но оказался одним из самых значимых сочинителей для всего мира. Во всем мире есть у него не только читатели и зрители, но и последователи, пользующиеся именно его методом исследования больной, простуженной души.

Спектакль Игоря Лысова по "Преступлению и наказанию" следовало бы назвать "ПЕРЕступлением и наказанием", поскольку режиссер, давно и глубоко изучающий Достоевского, говорит со сцены именно о том, как человек для достижения своих целей непременно должен переступить какую-то черту — переступить через другого человека, через самого себя, или искать пути и способы этого переступления, подражая другим. Если мы оглянемся вокруг, то с прискорбием поймем, что так и устроен современный мир.

Режиссер-постановщик Игорь Лысов следует за подробностями автора романа Достоевским. Декорации напоминают какой-то бункер из бетона и железа, слышатся выстрелы. Став свидетелями происходящего, зрители смогут не только увидеть, прочувствовать, но и поймать каждый звук и даже запах – на спектакле подают свежеприготовленные блины.

На роль Сонечки Мармеладовой Игорь Лысов пригласил двух непохожих актрис — эстонскую актрису Яанику Арум и русскую исполнительницу — Юлию Зозулю, самого Мармеладова сыграет Сергей Черкасов, Катерину Ивановну — Анна Сергеева, в роли Раскольникова – Виктор Марвин, Авдотья Романовна – Наталья Мурина, хозяйку квартиры Амалию Ивановну сыграет Елена Тарасенко, Порфирия Петровича – Дмитрий Косяков, Свидригайлова – Александр Окунев, Пульхерию Раскольникову – Елена Яковлева, Алёну Ивановну – Лилия Шинкарева.

Ирина Киреева
Редактор

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