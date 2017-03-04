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СМИ: кинооператора из Сирии не пустили в США на вручение "Оскара"

Члены организации "Белые шлемы" в сирийской провинции Идлиб. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 18:44
Рубрика: Культура

Американские власти не пустили в США сирийского кинооператора Халида Хатиба, который снял документальный фильм "Белые шлемы" (The White Helmets), номинированный на кинопремию "Оскар".

По информации агентства Associated Press, власти США в последний момент отказали во въезде оператору, который планировал прилететь в Лос-Анджелес из Стамбула 25 февраля, передает в субботу ТАСС.

Основанием для такого решения стало наличие "негативной информации" о Хатибе, уточнило агентство. Оно ссылается на попавшую в его распоряжение корреспонденцию министерства национальной безопасности США, которое отказалось давать комментарии.

Формулировка "негативная информация" расплывчата и может подразумевать широкий круг проблем – от подозрений в терроризме до отсутствия нужной отметки в паспорте, поясняет агентство.

Творческий коллектив британской ленты "Белые шлемы", снятой режиссером Орландо фон Айнсиделем, претендует на "Оскара" в категории короткометражных документальных фильмов. В этой номинации соперничают также американские картины "Крайности" (Extremis) Дэна Краусса, "4,1 мили" (4.1 Miles) Дафни Мациараки, "Скрипка Джон (Joe's Violin) Кахейна Корна и британская "Ватани. Моя родина" (Watani: My Homeland).

Известный иранский режиссер Асгар Фархади, снявший номинированный на "Оскар" фильм "Коммивояжер" (The Salesman), в конце января официально объявил об отказе ехать на церемонию вручения премии Американской академии киноискусств. Его примеру последовала исполнительница главной роли в "Коммивояжере" Таране Алидусти. Она заявила, что сделала это в знак протеста против ужесточения иммиграционной политики новой администрацией США.

Андрей Крашевский
Редактор

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