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На экраны кинотеатров выходит эстонский комедийный боевик "Герои"

Video
Маргарита Мясникова
Cегодня 20:51
Рубрика: Культура

Действие новой эстонской кинокартины "Герои" (Sangarid) происходит в 80-е годы прошлого века, когда трое ребят прорвались через "железный занавес" на запад в надежде зажить красивой жизнью, но очутившись в другой стране поняли, что являются обычными эмигрантами.

Режиссер Яак Кильми, выросший в микрорайоне Ыйсмяэ в 1980-е годы, занимался темой переломного времени и раньше. Тому пример фильмы "Революция свиней" и "Диско и ядерная война", сообщила в четверг "Актуальная камера".

"Я был маленьким мальчиком в те времена, в начале 80-х, когда вируские бизнесмены проворачивали большие дела, а самые смелые рисковали на простых резиновых лодках, переплывая залив. Я то сам, наверное, никогда не рискнул бы пойти на такой шаг, но всегда держал за них кулаки. Мой основной комплекс в 80-е заключался в том, что я не принимал ту реальность, и я хочу снова и снова вернуться туда и решить те проблемы", - сказал Кильми.

По мнению кинокритика Хельмута Янеса, фабула фильма скорее совпадает с сегодняшним днем. "Чем занимаются сегодня молодые — они смотрят в сторону "земли обетованной" — в сторону Швеции, Финляндии, Америки. Едут туда, кто-то получает работу, кто-то нет. И фильм ведь еще и о столкновении двух миров, зритель сам решает, как на все это смотреть. Может быть, в этом фильме слишком много тем, которые сложно вместить в полтора часа, может следует эти темы рассмотреть сквозь призму сериала, первое впечатление было таким, что порой серьезные темы словно обходят стороной", - сказал критик.

Сценарист фильма Мартин Алгус считает, что в картине достигнут жанровый баланс. "По моему мнению, здесь достигнуто равновесие. Если обещана приключенческая комедия, как обещали в рекламе, то она таковой и является, там много шуток, тут есть драма. Это фильм с героями, которым веришь. Герои, попадающие в забавные ситуации", - сказал Алгус.

Главные роли в фильме исполнили Мярт Пиус, Карл-Андреас Калмет и Вейко Порканен. Над фильмом трудилась многонациональная команда из Эстонии, Финляндии и Латвии.

Андрей Крашевский
Редактор

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