Премии МИД за организацию выставок за рубежом получили Илона Гурьянова и Андрус Кыресаар

МИД вручил премии за вклад в культуру. Лауреатами стали председатель Эстонского союза дизайнеров Илона Гурьянова и основатель архитектурного бюро KOKO Arhitektid Андрус Кыресаар, передает "Актуальная камера".

По словам министра иностранных дел Свена Миксера, культура играет важную роль в формировании имиджа государства на международной арене.

Миксер подчеркнул, что благодаря усилиям Эстонского союза дизайнеров под руководством Илоны Гурьяновой была организована передвижная выставка "Размер не имеет значения", которая познакомила с эстонским промышленным и авторским дизайном жителей шести европейских стран.

Андрус Кыресаар отмечен премией МИД как куратор фотовыставки "Старое и новое в современной архитектуре Эстонии", которая побывала в восьми странах, в том числе, в США и России.