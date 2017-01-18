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В Тарту открылась экспозиция магистрантов Тартуского университета "Память"

Video
Владислав Лушин
Cегодня 21:35
Рубрика: Культура

В Tартуской галерее "Ноорус" открылась выставка работ четырёх магистрантов Тартуского университета. Выполненные в разнообразных стилях картины объединены темой памяти - как коллективной, так и личной, передает "Актуальная камера".

На выставке тартуских студентов искусство предстаёт в качестве носителя человеческих воспоминаний - как коллективных, так и личных. К примеру, выполненная в эстетике поп-арта картина Мирьям Хинни "Убитый Марат" отсылает нас к известной работе Давида и показывает, что память о событиях прошлого зачастую передаётся нам через художественные объекты.

"Это пример того, как мы помним о событиях посредством искусства, как искусство определяет время. В те времена, когда ещё не было фотографии или записывающих устройств, искусство было основным носителем информации", - рассказал куратор выставки Яан Элькен.

Противоположный пример - работы Анники Луми, которые куратор выставки называет "воспоминаниями о будущем" - они посвящены культуре Японии, как классической, так и современной, хотя сама художница никогда не бывала в Стране восходящего солнца. Как отмечает Яан Элькен, тема памяти как никогда актуальна в мире, где одни инфоносители приходят на смену другим, а искусственный интеллект перенимает задачи человека.

"Мы живём в период больших изменений, с невообразимой скоростью сейчас видоизменяется и культура. Музеи, к примеру, уже называют себя не музеями, а заведениями памяти. Ко всему прочему, развивается и искусственный интеллект - сейчас мы уже близки к тому, чтобы компьютер работал аналогично человеку, принимая решения на основе анализа собственной памяти", - пояснил Элькен.

Экспозиция под названием "Память" открыта в тартуской галерее "Ноорус" до 28 января.

Надежда Берсенёва
Редактор

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