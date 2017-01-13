ФОТО: в столице Финляндии проходит фестиваль света Lux Helsinki
В Хельсинки с 5 по 9 января проходит фестиваль света Lux Helsinki. Столица Финляндии в этот период будет освещена тысячами огней.
Lux Helsinki является частью юбилейной программы, приуроченной к празднованию 100-летия независимости Финляндии, передает YLE.
Маршрут Lux Helsinki 2017 года проходит по историческому Хельсинки от Торговой площади (Kauppatori) до района Круунухака (Kruunuhaka). Световые, медиа- и фотохудожники из Финляндии, Голландии и Мексики создали на главном маршруте фестиваля 15 арт-объектов. Кроме того, все желающие смогут ознакомиться с широким спектром инсталляций на выставке светового искусства Lux In в центре Kaapelitehdas.
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