Отт Лепланд перепел песню Елки "Грею счастье"
Эстонский певец спел по-русски песню "Грею счастье", которую в оригинале исполняла Ёлка.
"Ради разнообразия спел одну прекрасную песню на русском языке. В оригинале ее исполняет певица Ёлка", - передает слова Отта Лепланда портал Menu.
Оригинал: Ёлка "Грею счастье"
Отт Лепланд с композицией "Kuula" (был и русский вариант песни - "Слушай") представлял Эстонию на конкурсе песни "Евровидение-2012".
Ёлка (настоящее имя Елизавета Иванцив) — украинская и российская поп-рок-певица. В 2011 году получила большую популярность с песней "Прованс". Также она является автором популярных хитов "Мальчик-красавчик", "На большом воздушном шаре", "Около тебя", "Хочу", "Нарисуй мне небо" и "Лети, Лиза".
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