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В студии ERR прошла съемка концерта "Песни Высоцкого"

Cегодня 21:54
Рубрика: Культура

28 января из 1-й телестудии ERR телеканал ETV+ вел съёмку концерта для создания его телевизионной версии. В эфир концерт выйдет вместе со специально созданным документальным фильмом, посвященным юбилею первого в Советском Союзе телеинтервью с Владимиром Высоцким.

45 лет назад в студии №1 Эстонского телевидения состоялась съемка интервью с культовым поэтом и артистом Владимиром Высоцким. Это было его самое первое телеинтервью в СССР. Ко дню рождения Владимира Высоцкого в этой же телестудии состоялся большой концерт песен Высоцкого

В концерте приняли участие: Хор церковной музыки "Orthodox Singers", вокально-джазовый коллектив "Bliss", андеграунд-команда "PX Band", танцовщики "Goltsman Ballet", музыканты Tыну Тимм и "Тимур и Партизаны" совместно со струнным квартетом "Фокстрот" под управлением Натали Винницкой.

Выступил и журналист Мати Тальвик, который брал то легендарное интервью.

Надежда Берсенёва
Редактор

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