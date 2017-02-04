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В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович

Александр Тиханович Фото: Алексей Щекинов/https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7402028
Cегодня 11:00
Рубрика: Культура

Народный артист Белоруссии, участник известного во времена Советского Союза вокально-инструментального ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни. Об этом говорится в заявлении дочери музыканта Анастасии.

"Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год", - передает сообщение дочери артиста ТАСС.

Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске. Окончил духовое отделение (труба) Белорусской консерватории. В 1973 году вошел в состав ВИА "Верасы", многие годы популярного на территории Советского Союза.

В ансамбле Тиханович познакомился с Ядвигой Поплавской, которая впоследствии стала его женой. В 1986 году артисты покинули ВИА "Верасы", а в 1988 году создали дуэт "Счастливый случай" после победы на конкурсе "Песня 88" с одноименной композицией. В те же годы музыкант вместе с супругой организовали Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, который затем был преобразован в продюсерский центр.

Надежда Берсенёва
Редактор

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