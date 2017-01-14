На радость кинофанатам 2017 год будет богат на премьеры

В новом году любителей кино ждет много долгожданных премьер и продолжение историй с полюбившимися героями. Специалист по маркетингу и продажам Kosmos IMAX Каирика Кулласаар рассказала rus.err.ee о самых ожидаемых кинофанатами фильмах и о том, когда их можно увидеть в Эстонии.

"Конец 2016 года принес приятные сюрпризы для любителей кино, например, фильм "Кредо убийцы" (Assassin’s Creed), который первоначально не был доступен в формате IMAX 3D, на радость фанатам все же вышел в этом формате. В нашем кинотеатре премьера была 29 декабря", – сказала Кулласаар.

Фильм основывается на популярной серии компьютерных игр. Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании XV века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.



Итак, на какие премьеры 2017 года специалист по маркетингу и продажам Kosmos IMAX рекомендует обратить внимание любителям кино.

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"

Это серия из пяти фильмов, с уже знакомыми героями. Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей (Джонни Депп) обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар (Хавьер Бардем) и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт – трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

Новую серию в кино Kosmos покажут в начале июня.

"Звездные войны: эпизод 8"

Восьмой эпизод саги "Звездные войны" является сиквелом предыдущих фильмов. Сейчас в кинотеатре идет фильм из этой серии "Изгой-один. Звездные войны: истории", новая часть появится в декабре 2017 года, так что интерес фанатов не утихнет, отметила Кулласаар.

В июне 2017 года на киноэкраны выйдет фильм "Чудо-женщина".

Перед тем, как стать Чудо-Женщиной, она была принцессой амазонок Дианой, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. Сражаясь в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти и свое истинное предназначение.

Автор сценария – Аллан Хейнберг. Это супергеройский фильм, основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics.

"Также любителям кино понравится фильм "Пассажиры" – это увлекательное космическое путешествие с капелькой романтики. Фильм идет с конца прошлого года", – сказала Каирика Кулласаар.

В феврале выйдет комедия эстонского режиссера "Sangarid" ("Герои"). Это динамичный комедийный боевик "Герои" возвращает нас в 80-е годы прошлого века. Трое эстонцев бегут из Советского Союза, чтобы зажить в свободном мире красивой жизнью — такой, какую они видели в сериалах "Полиция Майами", "Рыцарь дорог" и "Санта-Барбара". В другой стране эти друзья кажутся настоящими героями, прорвавшимися сквозь "железный занавес". Но когда стихает ажиотаж, наши парни понимают, что они лишь обыкновенные эмигранты. И для того, чтобы прокормиться, им придется заняться отстойным делом — работой! Но ребята не намерены сдаваться, у них возникают новые хитроумные замыслы, которые должны гарантировать им успех на Западе. И вот тут начинается настоящее безумие!

"Это новый фильм о похожих типах, которых мы год назад увидели в комедии "Klassikokkutulek" ("Встреча выпускников") режиссера Рене Вильбре. Так что нас ждет очередной смешной хит", – отметила Кулласаар.

Кроме того, в марте на экран выйдут "Смурфики 3", в апреле – "Стражи Галактики 2", также "Спасатели Малибу", "Викинги", "Тор Рагнарек", а также мультфильмы "Мой маленький пони", "Гадкий я 3".