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Музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв выпустит авторскую пластинку

Произведение "Intention" Александра Жеделёва звучит в спектакле Сергея Федотова “Зойкина квартира”. Фото: Елена Вильт
Cегодня 13:37
Рубрика: Культура

Композитор, музыкант, музыкальный руководитель Русского театра Эстонии Александр Жеделёв в феврале выпустит свою первую пластинку "Porta itineri longissima", что переводится как "труден лишь первый шаг".

На пластинке представлены произведения, написанные для камерных оркестров, и композиции, которые были созданы для театральных постановок и перформанса "Механическое пианино".

"Для любого композитора это значимое событие. За два года у меня накопилось достаточно материала камерной музыки в исполнении виртуозных музыкантов и я решил, что нужно сделать свой первый шаг в мир современной камерной музыки. На пластинку вошли произведения "Calligraphy", "Imaginarium", "Rush Hour" и "Hammasrattad", которые легли в основу представления "Механическое Пианино", а произведение Intention звучит в спектакле Сергея Федотова "Зойкина квартира". Все произведения созданы под воздействием различных впечатлений, таких как поэзия, живопись, архитектура и жизнь в целом" – сказал Жеделёв.

Ирина Киреева
Редактор

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