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В Таллиннском музее природы открылась выставка "Тайны древнего моря"

Video
Дарья Денисова
Cегодня 21:29
Рубрика: Культура

Анимация, настоящие окаменелости, а также модели обитателей морей в натуральную величину - все это предстанет перед гостями экспозиции. Незадолго до официального открытия выставки ее посетила и съемочная группа "Актуальной камеры".

Словно окно в далёкое прошлое, открылась выставка, на которой представлены обитатели древних морей. Благодаря анимационным фильмам можно буквально окунуться в историю морских существ и узнать как менялась и развивалась большая часть нашей планеты.

"На выставке "Тайн древнего моря" можно узнать много интересного о геологическом прошлом территории Эстонии. Словно на машине времени можно будет буквально окунуться в древние моря, которые окружали материк Балтика, частью которого была территория Эстонии. И, конечно, человек не видел тех самых обитателей, но на основе геологических исследований и на основе окаменелостей можно сделать много выводов и воссоздать такую картинку давно минувших лет", - рассказала специалист по коммуникациям, сотрудник Музея природы Катерина Песоцки.

Для того, чтобы понять, какие размеры были у древних морских обитателей, организаторы выставки расположили их модели в натуральную величину. Огромные двух и трёхметровые существа заставляют как восхищаться их размерами, так и немного бояться.

Выставка будет представлена в двух выставочных залах. В большом зале посетители узнают о прошлом морских обитателей, а в малом - о тех, кого мы можем встретить и в наше время.

"Эта выставка для широкой аудитории, начиная от самых маленьких. Детям очень нравится рассматривать геологию и искать, например, кости динозавров у нас здесь в Эстонии. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что кости динозавров у нас в Эстонии найти невозможно. А почему и как, и ходили ли здесь динозавры, об этом тоже маленькие посетители музея могут узнать на этой выставке", - добавила Песоцки.

Обитатели древнего моря ждут вас в гости до 4 марта 2018 года, а 9 марта в Музее природы в рамках серии лекций об истории моря и его жителях пройдёт лекция на русском языке.

Надежда Берсенёва
Редактор

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