Русский театр не сможет предложить работу всем выпускникам Вильяндиской академии культуры

В Русском театре готовятся сразу три премьеры с участием первого выпуска русскоязычных артистов Вильяндиской академии культуры, но обещанную им ранее работу получат не все.

Четыре года назад актерам обещали рабочие места в Русском театре, но оказалось, что вакансии ждут меньше половины выпусников, сообщила во вторник, 31 января, "Актуальная камера".

По словам художественного руководителя театра Игоря Лысова, таковы финансовые и художественные возможности театра. Он уверяет, что следить за молодыми артистами и приглашать их на единичные проекты будут не один сезон.

"Сейчас у нас в театре сложилась, наверное, идеальная ситуация — каждый актер очень сильно и плодотворно занят. Конечно, нам не хватает свежей крови, и в этом смысле мы возьмем несколько человек. Трех это уж точно, вот прямо сейчас", - сказал Лысов.

В настоящее время с участием выпускников Вильяндиской академии культуры в Русском театре готовятся три премьеры — "Проезд Гагарина", который впервые будет показан в среду, через неделю в Малом зале зрителей ждет спектакль "Фрёкен Жюли", а в марте выпускники Вильяндиской академии будут заняты в третьей дипломной постановке - "Фюрер, прикажи!".