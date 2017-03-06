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"Оскар" за лучший фильм года получил "Лунный свет", ранее победителем ошибочно объявили "Ла-Ла Ленд"

Режиссер фильма "Лунный свет" Барри Дженкинс. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 07:10
Рубрика: Культура

Лучшим фильмом года на церемонии вручения наград Киноакадемии признан фильм "Лунный свет". Первоначально победителем назвали "Ла-Ла Ленд", однако это произошло по ошибке. Ведущий церемонии Джимми Киммел принес извинения.

Позднее актер Уоррен Битти, объявлявший обладателя "Оскара" в номинации за лучший фильм, признался, что ошибся, передает meduza.io.

"Ла-Ла Ленд", который первоначально был объявлен обладателем премии за лучшую картину года, собрал в общей сложности шесть статуэток. Демьен Шазелл получил награду за лучшую режиссуру, Эмма Стоун была признана лучшей актрисой первого плана, награды были вручены авторам саундтрека и заглавной песни City Of Stars. Также "Ла-Ла Ленд" получил "Оскары" за операторскую работу и за работу художника-постановщика.

"Лунный свет", признанный лучшим фильмом, получил еще два "Оскара" — за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Махершала Али).

Приз за лучшую мужскую роль первого плана получил Кейси Аффлек за работу в "Манчестере у моря". Этот же фильм получил награду за лучший сценарий. Виола Дэвис признана лучшей актрисой второго плана за работу в "Оградах".

Лучший фильм на иностранном языке

"Оскара" за лучший фильм на иностранном языке получила картина иранского режиссера Асгара Фархади "Коммивояжер". Для Фархади это уже второй "Оскар" – первого он получил в 2012 году за фильм "Развод Надера и Симин", передает Би-Би-Си.

Иранская актриса Таране Алидусти, исполняющая главную роль в его новом фильме, в конце января заявила, что не приедет на церемонию вручения "Оскаров" в знак протеста против планов Дональда Трампа запретить выдачу американских виз жителям ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

В результате на церемонию не приехал и сам Фархади. В своем обращении к членам американской Киноакадемии иранский режиссер подчеркивает, что таким образом он выражает солидарность со своими согражданами, которым выразила неуважение американская администрация.

Ирина Киреева
Редактор

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