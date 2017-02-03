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Сегодня в Эстонском национальном музее вручают "Музейных крыс"

"Музейные крысы". Фото: Министерство культуры.
Cегодня 13:07
Рубрика: Культура

27 января в Эстонском национальном музее в Тарту пройдет ежегодная конференция национальных музеев, а лучшие музеи прошлого года будут награждены "Музейными крысами".

Ежегодная премия отмечает заслуги лучших музейных специалистов и оценивает разные аспекты музейной деятельности, написал портал Menu.

По словам советника Министерства культуры по вопросам музеев Мирьям Ряэбис, у нас достаточно причин, чтобы гордиться нашими музеями.

"Мир вокруг нас быстро меняется и поиск равновесия между консервативностью и привлекательностью — большой вызов для музеев. Сохраняющие нашу культуру учреждения очень хорошо с этим справляются. Они играют большую роль в образовании, а также вторят важным темам современного общества", - отметила Ряэбис.

Премии раздадут в десяти категориях: хранение коллекций, консервационные работы, защита памятников старины, продвижение музейного образования, лучшее научное издание, организация постоянных и временных выставок, развитие и продвижение музея.

На конкурс было представлено 83 проекта, из которых музейный совет при Министерстве культуры выбрал 29 номинантов из 15 музеев.

Победитель в каждой категории получит денежный приз в размере 1300 евро, на которые он сможет принять участие в конференции"The Best in Heritage" в Дубровнике, в ежегодной конференции Европейского музейного форума или в учебной поездке в музей, который получит звание музея года в Европе.

Все победители получат миниатюрные фигурки "Музейной крысы" (скульптор Тийу Кирсипуу).

Лауреаты наград будут объявлены на гала-награждении, которое начнется в 19:00.

Дина Малова
Редактор

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