Алена Суржикова получила премию фонда "Капитал культуры"

Кинодокументалист Алена Суржикова удостоена региональной премии фонда "Капитал культуры".

Наградой отмечена картина "Поиск пути. Роберт Каземяги", сообщила в субботу, 4 февраля, "Актуальная камера".

Фильм рассказывает о легендарном эстонском музыканте и педагоге Роберте Каземяги, знаменитым учеником которого был режиссер Неэме Ярви.

Работать над фильмом Суржикова начала в 2011 году, а на экраны он вышел лишь спустя пять лет. По словам режиссера, съемка документального кино — очень длительный процесс, а самое сложное — довести дело о конца.

"Очень важно сохранять и поддерживать культуру не только в столице, но и во всей Эстонии, поэтому я считаю, что очень важно снимать кино не только про известных деятелей в столице, но и по всей стране", - сказала Суржикова, добавив, что финансовую поддержку фильму оказал Раплаский фонд "Капитала культуры".