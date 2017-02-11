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Алена Суржикова получила премию фонда "Капитал культуры"

Video
Cегодня 20:12
Рубрика: Культура

Кинодокументалист Алена Суржикова удостоена региональной премии фонда "Капитал культуры".

Наградой отмечена картина "Поиск пути. Роберт Каземяги", сообщила в субботу, 4 февраля, "Актуальная камера".

Фильм рассказывает о легендарном эстонском музыканте и педагоге Роберте Каземяги, знаменитым учеником которого был режиссер Неэме Ярви.

Работать над фильмом Суржикова начала в 2011 году, а на экраны он вышел лишь спустя пять лет. По словам режиссера, съемка документального кино — очень длительный процесс, а самое сложное — довести дело о конца.

"Очень важно сохранять и поддерживать культуру не только в столице, но и во всей Эстонии, поэтому я считаю, что очень важно снимать кино не только про известных деятелей в столице, но и по всей стране", - сказала Суржикова, добавив, что финансовую поддержку фильму оказал Раплаский фонд "Капитала культуры".

Андрей Крашевский
Редактор

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