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Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Магазин Apollo в торговом центре Solaris. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:35
Рубрика: Культура

Книжные магазины Apollo прекратили договор с издательствами Ilmamaa и Pegasus.

27 декабря член правления Apollo Holding OÜ Маури Дорбек отправил издательствам Ilmamaa и Pegasus уведомление о расторжении договора, в котором говорится, что с марта следующего года их книг в магазинах Apollo больше не будет, передает портал kultuur.err.ee.

По словам представителя издательства Ilmamaa Марта Ягомяги, Apollo прекратил долгосрочное сотрудничество из-за того, магазин не может или не хочет брать книги издательства на реализацию на тех же условиях, как другая крупная сеть книжных магазинов Rahva Raamat AS, а хочет получать книги на льготных условиях.

С января 2017 года книжные магазины Apollo будут на 2% больше брать плату с книги. Ягомяги сказал, что издательство с этим не согласно.

"Мы не согласны с условиями Apollo, поэтому книжный магазин разослал сообщение о прекращении договора, – сказал член правления издательства Pegasus Андрес Тийслер. – Мне это непонятно, так как мы предложили Apollo решение, чтобы они получили больше денег и мы не пострадали".

По словам Тийслера, книжные магазины Apollo составляют 30% от продаж издательства Pegasus. "Мы ищем дополнительные возможности, как компенсировать это", – сказал он, добавив, что надеется на пересмотр договоров.

Издательства Hea Lugu, Varrak, Koolibri, Таллиннского университета отметили, что они собираются продолжить сотрудничество с Apollo, но у некоторых переговоры еще ведутся.

Представители Apollo пока не прокомментировали ситуацию.

Ирина Киреева
Редактор

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