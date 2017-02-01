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Первым лауреатом тартуской стипендии для писателей стала Кристийна Эхин

Video
Владислав Лушин
Cегодня 21:38
Рубрика: Культура

В течение этого года лауреат стипендии тартуского писателя намерена организовать в городе несколько мероприятий, направленных на развитие и популяризацию местной литературной сцены, передает "Актуальная камера".

Свой творческий путь 39-летняя уроженка города Рапла, Кристийна Эхин, начала ещё в юношестве.

"Свои первые стихи я написала, когда мне было 14 лет, во время большой грозы. Тогда я ещё жила в Рапла, но через четыре года приехала изучать эстонскую филологию в Тартуском университете. Думаю, что Тарту повлиял на меня таким образом, что я действительно захотела стать писателем", - рассказала Кристийна Эхин.

По словам жюри, первая в истории стипендия тартуского писателя была вручена Кристийне за обширный вклад в развитие эстонской культуры и обучение искусству слова своих соотечественников.

"Она преподавала написание рассказов, была профессором свободных искусств, участвовала в организации литературного фестиваля "Прима Виста". Помимо этого, в эстонской культуре она известна как автор, связанный с несколькими крупными начинаниями, также она является одним из самых переводимых авторов страны", - пояснил председатель экспертной комиссии Берк Вахер.

Есть у новоиспечённого лауреата и свежие идеи по развитию местного поэтического сообщества: по задумке Кристийны Эхин, в середине марта в Тарту должен состояться праздник в честь первого эстонского поэта Кристьяна Яака Петерсона.

"Я хотела бы, чтобы он прошёл здесь же, в зале Тартуской ратуши. В день родного языка нам всем немного надоедает патетика, поэтому я хотела бы, чтобы это был салонный праздник в свободной форме, на котором поэты были бы на почётном месте", - сказала Эхин.

Тартуская писательская стипендия будет выплачиваться лауреату в течение года в виде ежемесячного пособия в 860 евро.

Надежда Берсенёва
Редактор

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