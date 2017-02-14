Русский театр покажет вторую дипломную работу выпускников Вильяндиской академии - "Фрёкен Жюли"

Русский театр готовится к премьере "Фрёкен Жюли" - социальной драмы о взаимоотношениях полов в классовом обществе, передает "Актуальная камера".

Пьесу шведского классика Августа Стринберга на театральных подмостках оживит молодой режиссер Антон Киселюс. Антон, учившийся в Студии Русского театра Эстонии, а недавно закончивший ГИТИС, вернулся на родину в качестве полноценного режиссера. Его спектакль - одна из трёх дипломных работ выпускников Вильяндиской академии культуры,

"Какие-то вещи, какие-то мысли, идеи в этой пьесе - они всегда актуальны. История молодой женщины, только вступающей в такой период жизни, когда ей нужно налаживать свою жизнь, быт, искать свою любовь... И вот эта женщина, которая в силу своего воспитания, в силу обстоятельств не может, не умеет быть счастливой. Но однако ей это очень-очень надо", - рассказал о спектакле режиссер Антон Киселюс.

Премьера "Фрёкен Жюли" состоится 8 февраля.