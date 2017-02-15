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Столичная мэрия продлила трудовой договор с главой Таллиннской филармонии

Маргит Тохвер-Айнтс продолжит руководить филармонией. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:57
Рубрика: Культура

Маргит Тохвер-Айнтс продолжит руководить Таллиннской филармонией. Трудовой договор с ней будет продлен на новый пятилетний срок.

Такое решение в среду, 8 февраля, на своей очередной сессии приняла мэрия Таллинна.

По словам вице-мэра столицы Михаила Кылварта, Маргит Тохвер-Айнтс проявила себя как эффективный руководитель, ставящий перед собой четкие организационные цели и добивающийся их достижения, передает "Раэпресс".

Маргит Тохвер-Айнтс руководит Таллинской филармонией с мартa 2014 года. Она окончила Эстонскую академию музыки и театра по классу рояля, училась в лондонской Guildhall School of Music and Drama´s, получила в Эстонкой академии музыки и театра степень магистра по специальности организатора культуры. работала продюсером Государственного симфонического оркестра Эстонии, заместителем директора Таллинского музыкального училища, организовывала оркестровые концерты как в Эстонии, так и за рубежом.

Таллинская филармония — организатор концертов самого широкого профиля в Эстонии.

Сергей Михайлов
Редактор

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