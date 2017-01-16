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Киношкола МЭКСвидео отметит 20-летие в центре Линдакиви

Cегодня 15:59
Рубрика: Культура

Один из руководителей киностудии и киношколы МЭКСвидео Марина Наабер-Глазистова рассказала в эфире "Радио4", что в ходе мероприятия будут показаны как работы последних лет, так и времен, когда все начиналось и у студии была всего одна камера.

Руководитель киностудии приглашает выпускников и всех желающих отметить 20-летие киношколы в культурном центре "Линдакиви" в Ласнамяэ в 18.00.

"Хотелось бы, чтобы у людей, которые придут, родились какие-то свои идеи. Ведь для чего вообще нужно смотреть кино? Мы смотрим что-то, и оно вызывает в нас ответ. Он может быть вообще не связан с этим фильмом, но по касательной выбивает из нас какой-то кирпичик, и мы, чтобы удержаться в равновесии, начинаем что-то делать", - сказала Марина Наабер-Глазистова.

Студия МЭКСвидео (Мастерская Экспериментального Кино и видео) создана в 1996 гогу, программы обучения есть и для взрослых, и для детей. В процессе обучения учащиеся проходят дисциплины: режиссура, сценарное мастерство, операторское искусство, история кино, фотография, основы изобразительного искусства, монтаж.

Кроме того, начиная с 2001 года студия организует ежегодный фестиваль короткометражных фильмов "Невиданное кино", на котором демонстрируются более 600 фильмов из более 60 стран.

Дина Малова
Редактор

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