В Кик-Ин-Де-Кек открылась выставка работ Владислава Станишевского

В Старом Таллинне открылась выставка работ Владислава Станишевского – "Код художника". В этом году автору исполнилось бы 70 лет.

Работы Владислава Станишевского представлены в разных музеях мира, галереях и частных коллекциях. Художник работал в жанрах композиции, иллюстрации, а также экслибриса. передает "Актуальная камера".

Познакомиться с работами Владислава Станишевского, многие из которых посвящены Таллинну, можно до 5 февраля в галерее башни Кик-Ин-Де-Кек.