"Эхо Урала" Эстонского национального музея признали лучшей постоянной экспозицией 2016 года

"Эхо Урала". Фото: Кайдо Хааген

На гала-вручении ежегодных призов музеев Эстонии, которое прошло в пятницу, 27 января, в Эстонском национальном музее, было выдано десять призов и одна спецпремия. Действующий при Министерстве культуры Совет по музеям признал лучшей постоянной экспозицией 2016 года "Эхо Урала" Эстонского национального музея. Награду за лучшую выставку прошедшего года получила экспозиция "Естественная смерть" Эстонского музея здравоохранения.

В этом году на конкурс поступило 83 заявки, из которых по решению оценочной комиссии в число номинантов было допущено 29 работ. Из их числа тематические комиссии, в свою очередь, отобрали десять лауреатов. Спецпремию уже в шестой раз вручал Фонд развития предпринимательства (EAS).

Лауреаты ежегодных наград музеев 2016:

Лучшую постоянную экспозицию создал Эстонский национальный музей. Экспозиция "Эхо Урала" рассказывает о родственных эстонскому языках, ищет связи между культурами и мировоззрением, языками и генами этих народов. Автор идеи экспозиции — Арт Леэте, ведущий куратор — Светлана Карм, кураторы — Пирет Кооса, Индрек Яэтс, Николай Кузнецов и Мадис Арукаск.

Награду за лучшую выставку 2016 года получила экспозиция "Естественная смерть" Эстонского музея здравоохранения. Экспозиция рассказывает о смерти и связанных с ней темах. Куратором победившей работы является Юлле Каск, оформление выполнила Кристийна Куус, графическое оформление — Бритта Бенно, в команду также входят Кярт Микли и Таави Кури.

Награды за консервационные работы удостоен Карл-Эрик Хийемаа за разработку решений по консервации и фиксации экспонатов на витринах "Серебряные сокровища" и "Власть и завоевание" постоянной экспозиции Эстонского национального музея "Встречи".

Звание лучшего хранителя фондов 2016 года получила Вирге Лелль за открытую коллекцию Тартуского университета "Дареному коню в зубы не смотрят".

Лучшим защитником памятников старины в музее признана Марис Меус из музея Тартуского университета за картографирование имеющего культурную ценность имущества Тартуского университета, приведение в порядок списка предметов, входящих в регистр защиты памятников старины, создание электронной базы, а также разработку и реализацию принципов управления и хранения культурного имущества.

Лучшими в развитии музейного образования стали Анника Пиндис, Арле Пуусепп и Майро Ряэск из музея Тартуского университета за организацию II научной конференции Сумасшедшего ученого "Земля как золото" для учеников 1-3 классов.

Лучшая научная публикация в 2016 году принадлежит перу Гареля Пюйя, Тыну Сеппа и Рагнара Нурка из Сааремааского музея. Авторы получили награду за публикацию "Как укрепление стало крепостью. История строительства крепости Курессааре в свете новых исследований на месте".

Лучшее научное мероприятие организовал Эстонский художественный музей, где под руководством Хилкка Хийопа был проведен проект "Алтарь Роде: взгляд вблизи".

Лучшая маркетинговая работа года была проведена командой музея Тартуского университета в составе: Кертту Палгинымм, Майро Ряэск, Яаника Андерсон, Янет Лайдла, Каролийна Калда, Урмет Паловеэр, Терье Лыбу, Пильви Кяйро и Марианне Сокк, которые реализовали проект "Сотрудничество с тартускими городскими фестивалями".

Награды "Лучший в развитии музейного дела 2016" был удостоен Карель Зова из Таллиннского городского музея с проектом "Виртуальная экспозиция Таллиннского городского музея на платформе Google Arts & Culture".

Специальный приз EAS "Самый дружелюбный к посетителям музей 2016" на этот раз ушел в Сетуский музей-хутор.

Все победители получат миниатюрные фигурки "Музейной крысы" (творчество скульптора Тийу Кирсипуу). Переходящими призами – большими "Музейными крысами" – являются награды в номинациях "Лучшая выставка года" и "Лучшая постоянная экспозиция года".