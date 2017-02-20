ФОТО: в Лос-Анджелесе в 59-й раз прошла церемония вручения музыкальной премии "Грэмми"
В воскресенье ночью в Лос-Анджелесе прошла 59-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". В этом году триумфатором шоу стала Адель, также за работу над последним альбомом был посмертно награжден несколькими наградами Дэвид Боуи.
Адель получила "Грэмми" в номинациях "Альбом года", "Запись года", "Песня года", "Лучшее вокальное поп-исполнение" и "Лучший вокальный поп-альбом".
На церемонии выступили со своими композициями Адель, Бейонсе, Джон Ледженд, Бруно Марс, Металлика вместе с Леди Гагой и многие другие.
Награды в категории "Лучший альбом в стиле кантри" удостоился альбом американца Стерджила Симпсона "Sailor's Guide To Earth", где в том числе сыграл эстонский гитарист Лаур Йоаметс, сообщил BNS.
Йоаметс родился 31 октября 1988, он играл в ансамбле Dramamama, а также аккомпанировал в телепередаче "Eesti otsib superstaari".
Отец Лаура Йоаметса — игравший в ансамбле MTJ гитарист Андрес Йоаметс.
С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.
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