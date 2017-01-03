Скончалась сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах" актриса Керри Фишер

Кэрри Фишер (1956-2016) Фото: Reuters/Scanpix

Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars), скончалась на 61-м году жизни.

Актриса умерла через несколько дней после тяжелого сердечного приступа, который случился на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес, передает ТАСС.

Фишер понадобилась срочная медицинская помощь, которую оказал ей медик, также летевший указанным рейсом. После приземления находившуюся без сознания актрису доставили в ближайшую больницу, где она находилась все последнее время.

Американская актриса и писательница Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз (Калифорния). Помимо роли принцессы Леи она также снималась в таких картинах, как "Когда Гарри встретил Салли" и "Сердцеедки". Она является автором романа "Открытки с края бездны", который был экранизирован.