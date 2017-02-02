Фестиваль MustonenFest 2017 откроют трубач Сергей Накаряков и пианистка Мария Неерович

Фестиваль музыки MustonenFest 2017 откроется выступлением знаменитого трубача Сергея Накарякова и не менее известной пианистки Марии Меерович. Вместе с Эстонским национальным симфоническим оркестром под руководством маэстро дирижера Андреса Мустонена они готовы вновь очаровывать эстонского слушателя, передает "Актуальная камера".

Виртуозный трубач, мастер своего дела Сергей Накаряков и талантливая пианистка, победительница нескольких международных конкурсов Мария Меерович скоро поразят своим музыкальным талантом гостей фестиваля Mustonenfest 2017. В сотрудничестве с Эстонским национальным симфоническим оркестром они исполнят произведения знаменитых композиторов в концертном зале "Эстония".

"Мы будем исполнять два произведения. Это трубный концерт Аратюняна и фортепианный концерт Шостаковича с соло для трубы. Мы вместе играем более 13 лет, играем очень много сольных программ, сольных концертов. И в частности концерт Шостаковича, который мы играли ни один раз. Мы получаем большое удовольствие от игры вместе", - рассказала пианистка Мария Меерович.

Дирижёр и художественный руководитель этого фестиваля - Андрес Мустонен. По его задумке концерт должен получиться особенным, так как произведения, которые будут исполнены, являются не совсем обычной классической музыкой.

"Основная идея данного фестиваля - это мой духовный, эстетический мир, и то, что вокруг него сосредоточено. Естественно, это всегда западная культура, культура интерпретации, и туда входит ориентальная культура Среднего Востока", - пояснил художественный руководитель фестиваля, дирижер Андреас Мустонен.

Андрес Мустонен и гости столицы уже работали над совместным проектом, так что зрителей ждёт незабываемое представление.

"С маэстро Мустоненом мы, я имею ввиду Марию Меерович и себя, уже играли вместе. В этом составе нас можно назвать командой. У нас были совместные гастроли в Израиле", - рассказал трубач Сергей Накаряков.

Цель фестиваля - показать культуру и тот мир, в котором мы живём, при помощи музыки.

Фестиваль продлится до 5 февраля.