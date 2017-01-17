Арво Пярт вновь стал самым исполняемым в мире живым классическим композитором

Арво Пярт Фото: Элери Эвер.

Арво Пярт шестой год подряд признан самым исполняемым в мире живым классическим композитором.

Соответствующее сообщение размещено в базе данных Bachtrack, освещающей события в мире классической музыки.

Хотя Bachtrack еще не представила официальный отчет за 2016 год, ее представитель во вторник, 10 января, подтвердил лидирующую позицию Пярта онлайн-изданию Estonian World.

Bachtrack ведет статистику исполнения произведений классических композиторов в мире, а также выступлений дирижеров, оркестров и солистов.

Арво Пярт родился 11 сентября 1935 года в Пайде. Он известен прежде всего благодаря индивидуальной композиционной технике, так называемой "тинтиннабули".