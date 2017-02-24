"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Фото: ERR

17 февраля

На этой неделе состоялась премьера приключенческой комедии "Sangarid" или "Герои". Картина возвращает нас в 80-е годы прошлого века. Трое эстонцев бегут из Советского Союза, чтобы зажить в свободном мире красивой жизнью – такой, какую они видели в сериалах "Полиция Майами", "Рыцарь дорог" и "Санта-Барбара". Шведам эти друзья кажутся настоящими героями, прорвавшимися сквозь железный занавес. Но когда стихает ажиотаж, парни понимают, что они лишь обыкновенные эмигранты. И для того, чтобы прокормиться, им придется заняться отстойным делом – работой. Но ребята не намерены сдаваться, у них возникают новые хитроумные замыслы, которые должны гарантировать им успех на Западе. Режиссер фильма – Яак Килми, автор оригинального сценария – Мартин Алгус, продюсерская группа – Taska Film ("Встреча выпускников”, "1944”). Премьера фильма состоялась в четверг, 16 февраля. Теперь его можно увидеть на экранах кинотеатров Эстонии.

Трейлер:

На этой неделе KUMU празднует день рождения. По этому случаю в пятницу вы сможете посетить музей, заплатив за билет 1 евро. Кроме этого пройдет шесть мероприятий на русском языке: 17 февраля в 13:00 состоится мастерская из цикла "60+", рисование углем, а в 14:00 – экскурсия "60+" по выставке бельгийского сюрреалиста Поля Дельво.

Больше информации на сайте музея.

17 февраля в Ледовом холле "Tondiraba" состоится концерт Super Retro Show. На одной сцене выступят три ретро легенды дискотек 80-х: в концерте примут участие культовые группы C.C Catch, Bad Boys Blue и Boney M. Начало в 19:00.

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18 февраля

Новый интерактивный музыкальный спектакль с 3D эффектами "Робокар Поли" приезжает в Таллинн. Спектакль создан по мотивам самого популярного и любимого детьми всего мира мультфильма. Спектакль пройдет в субботу, 18 февраля, в 12:00 в Центре русской культуры.

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Мы знаем, что самая высокая башня замка Тоомпеа называется "Длинный Герман", а наш главный флюгер зовут "Старый Томас", в Таллинне есть гимназия Густава Адольфа и собор А. Невского, церкви св. Николая и св. Михаила, а уж легенду о мастере Олафе, построившем церковь Олевисте, мы знаем с детства. А кто же на самом деле был Олаф и все эти мужчины – реальные исторические персонажи или выдумки сочинителей легенд? Приходите на экскурсию Таллиннского клуба гидов и сами все узнаете. Встреча в сквере у замка Тоомпеа в субботу, 18 февраля, в 12:00. Гид – Ирина Гаврильчик. Регистрация по e-mail info@guideclub.ee, стоимость 4 евро.

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В Таллинне проходят гастроли балета Бориса Эйфмана. Борис Эйфман – создатель своего театра, своего стиля, своей балетной вселенной, которого называют одним из ведущих хореографов мира. Он сочетает авангардные достижения балетного мира с академической школой русской классической хореографии. В Таллинне будет представлено две балетных постановки "Роден" и "Онегин". Балет "Роден" можно увидеть в субботу, 18 февраля, в 19.00 в концертном доме Nordea.

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В клубе CatHouse поклонников группы "Король и Шут" ждет расширенный набор любимых композиций группы "КняZz", множество приятных сюрпризов, способных впечатлить самых искушенных меломанов. Идея создания группы "КняZz" возникла у Андрея Князева в 2011 году с определенной целью: реализовать весь накопленный за долгие годы музыкальный материал. В итоге, в каждом из пяти альбомов коллектива немало песен, написанных еще в эпоху триумфального шествия легендарного "Короля и Шута". Концерт состоится в клубе CatHouse в субботу, 18 февраля, двери открываются в 20:00.

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19 февраля

Программа празднования дня рождения KUMU продолжится в воскресенье, 19 февраля, 12:00 семейным утренником на выставке Поля Дельво. На этой встрече участники отправятся в путешествие по снам, в ходе которого обычное перемешается со сверхъестественным, а перед путешественниками раскроется сюрреалистичный мир. Дети до 8 лет (включительно) участвуют бесплатно, взрослые участвуют по музейному билету.

Больше информации на сайте музея.

В воскресенье пройдет показ балета "Онегин" Бориса Эйфмана. Неожиданное сочетание произведений Чайковского и рок-музыки позволяет зрителям сильнее проникнуться замыслом хореографа. Балет "Онегин" состоится в воскресенье, 19 февраля, в 19:00 в концертном доме Nordea.

Мероприятие на Facebook.

Видео:

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45.