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В сентябре выйдет пятая книга в серии "Миллениум"

Cегодня 14:19
Рубрика: Культура

Шведский писатель Давид Лагеркранц завершил работу над второй книгой - продолжением знаменитой трилогии Стига Ларссона "Миллениум" (Millennium). Она выйдет 17 сентября 2017 года, пишет газета Dagens Nyheter.

Название нового романа - "Человек, который искал свою тень". В нем главная героиня Лисбет Саландер попадает в тюрьму за преступления, совершенные в предыдущей книге "Девушка, которая застряла в паутине" (2015). В местах заключения она пытается не вовлекаться в разборки осужденных. Как сообщает издательство "Норстедт", это история злоупотребления со стороны государственных органов, вопросов чести и теней прошлого из детства, которые по-прежнему преследуют Лисбет Саландер, передает ТАСС.

Женская тюрьма - последняя тема Лагеркранца в "Миллениуме"

Рукопись новой книги стала пятой в цикле "Миллениум". Права на этот роман купили 35 стран. Его переведут на несколько десятков языков, в том числе русский. В мире продано более 80 млн экземпляров трилогии Стига Ларссона "Миллениум" и 6 млн экземпляров "Девушки, которая застряла в паутине".

"Я должен быть верным миру Стига Ларссона, он все время со мной. Я знаю, что причина того, что все идет хорошо, - в его успехе, созданных им образах. Получить эту работу (написать продолжение трилогии) - огромная ответственность, особенно когда так велико давление (читателей) из-за рубежа. Необходимо придумать достоверную историю", - говорит писатель.

По его словам, тюрьма - это подходящая среда для главной героини трилогии. "Там встречаются довольно интересные люди, которые желают зла и хотят бросить вызов таким, как Лисбет. Я создал достаточно суровую женскую тюрьму", - рассказывает автор.

Выход шестого романа серии запланирован на 2019 год.

Лагенкранц уже решил, что больше на эту тему он писать не будет. "Больше определенно не буду. Я хочу идти дальше, стоять на своих ногах. Многие писатели пишут одно и то же вновь и вновь; со всем уважением к ним, я хочу делать что- то новое", - отмечает он.

Знаменитая трилогия

Шведский писатель Стиг Ларссон заключил договор на издание трёх романов о журналисте Микаэле Блумквисте и девушке-хакере Лисбет Саландер.но не успел увидеть их в печати. 9 ноября 2004 года 50-летний Ларссон умер от обширного инфаркта, поднявшись на 7 этаж в свой офис пешком из-за неработающего лифта. В Швеции книги трилогии были опубликованы с 2005 по 2007 годы. В 2005 году -  "Девушка с татуировкой дракона", в 2006 - "Девушка, которая играла с огнём" и в 2007 - "Девушка, которая взрывала воздушные замки".

В Швеции все три книги в 2009 году уже были экранизированы. В 2011-м вышел американский фильм - экранизация первой части трилогии "Девушка с татуировкой дракона" режиссера Дэвида Финчера с Дэниелом Крейгом и Руни Марой в главных ролях.

16 января 2011 года гражданская жена писателя, Ева Габриэльсон заявила, что готова закончить последний, недописанный роман мужа, однако в марте 2015 года было объявлено, что Давид Лагеркранц закончил продолжение популярной трилогии под названием "Девушка, которая застряла в паутине", которое вышло 27 августа в мире и 1 сентября 2015 года в США. В России роман вышел в сентябре 2015 года.

Надежда Берсенёва
Редактор

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