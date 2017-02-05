Рекомендации "АК+": куда пойти с 30 января по 5 февраля
В воскресенье, 29 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
4 и 5 февраля в Saku Suurhall пройдет чемпионат по скейт-бордингу и велоспорту BMX Simple Session
5 февраля Русский театр ждет зрителей на на уже ставший любимым спектакль "Женитьба"
А до самого мая в Кадриоргском художественном музее открыта посвященная натюрморту выставка "Изобилие и тлен".
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