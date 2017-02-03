"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Фото: ERR

Пятница, 27 января

Начался фестиваль документального кино DocPoint. Фестиваль проходит в Таллинне уже в восьмой раз, основными площадками в этом году стали кинотеатры Sõprus и Artis, где будет представлено 45 новых документальных картин со всего мира. В программе фестиваля этого года будут представлены картины местных авторов на русском языке. Например, картина режиссера Алены Суржиковой "Снег в Красной поляне", рассказывающий о жизни жителей эстонской деревни Эсто-Садок недалеко от города Сочи. Есть и фильмы российских авторов: откровенная лента-портрет "Мой друг Борис Немцов", "Павленский – человек и власть" о скандальном художнике, снискавшем славу шокирующими акциями-перформансами, и местами веселый и ироничный и даже шокирующий фильм "Дорога".

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

С пятницы и все выходные в Русском театре Эстонии можно посетить гастрольные спектакли Рижского русского театра имени Михаила Чехова. В пятницу, 27 января, будет представлен спектакль "Альбом" режиссера Георгия Цхвиравы. Вы узнаете, где лучше знакомиться – в купе или в купальне, как вылечить влюбленность и что общего между женщиной и ручной гранатой. Спектакль "Альбом" будет представлен на сцене Русского театра Эстонии в пятницу, 27 января, в 19:00.

Обратите внимание, что Рижский театр привез к нам несколько прекрасных постановок, которые никак нельзя пропустить. Их можно увидеть и в субботу, и в воскресенье.

Больше информации здесь.

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Суббота, 28 января

В субботу можно вместе с детьми отправиться на гастрольный спектакль Рижского русского театра "Маленький принц". Это сказка-притча для всей семьи. Недаром эта книга стала своеобразным паролем, по которому узнают друг друга те, кто помнит, что взрослые – "странный народ" и что "ты в ответе за тех, кого приручил". Автор инсценировки и режиссер Руслан Кудашов поясняет: "В этой истории для меня важно то, как жить дальше с теми истинами и принципами, которые "проповедует" Маленький принц Летчику. Важно, чтобы эти истины не воспринимались как что-то застывшее и само собой разумеющееся". "Маленький принц" на сцене Русского театра Эстонии в субботу, 28 января, в 12:00.

Больше информации на сайте Русского театра.

Традиционный 9-й Международный фестиваль русских академических хоров "Хрустальный ключ 2017" пройдет в эту субботу. В этом году в фестивале примут участие 10 академических русских, эстонских и украинских хоров из Таллинна, Кохтла-Ярве, Вильянди и Кивиыли, а также четыре коллектива из России. Общее количество участников составляет около 300 человек. Организатором неизменно остается Русское хоровое общество в Эстонии. Фестиваль открывается в субботу, 28 января, в 14:00 часов в Центре русской культуры. Вход свободный.

45 лет назад в студии №1 Эстонского телевидения состоялась съемка интервью с культовым поэтом и артистом Владимиром Высоцким. Это было его самое первое телеинтервью в СССР. Ко дню рождения Владимира Высоцкого в этой же телестудии состоится большой концерт песен Высоцкого. Выступят: Хор церковной музыки "Orthodox Singers", вокально-джазовый коллектив "Bliss", андеграунд-команда "PX Band", танцовщики "Goltsman Ballet", музыканты Tыну Тимм и "Тимур и Партизаны" совместно со струнным квартетом "Фокстрот" под управлением Натали Винницкой. Выступит и журналист Мати Тальвик, который брал то самое легендарное интервью. Уникальный концерт смогут увидеть очень немногие – студия № 1 вместит всего около 160 зрителей. Концерт пройдет в субботу, 28 января, в 19:00 в Теледоме (Гонсиори, 27).

Информация о мероприятии на Facebook.

Воскресенье, 29 января

Центр русской культуры приглашает почитателей творчества Рериха на очередную встречу, подготовленную Эстонским обществом Рериха. В цикле встреч "Вестники Космической эволюции" рассказывается о реальных личностях, художниках, философах, ученых, музыкантах, привносивших на Землю новые эволюционные идеи, деятельность которых всегда опережало время. В программе лекции и документальный фильм "Людмила Васильевна Шапошникова. Общественный музей им. Н.К.Рериха как явление культуры". Встреча состоится в воскресенье, 29 января, в 16:00 в Центре русской культуры, в Малом зале на третьем этаже. Вход свободный.

Больше информации можно найти здесь.

Завершить уик-энд можно на площади Вабадузе, где состоится масштабное празднование Нового Года по восточному календарю. Программа начнется в 11:00, когда скульптор Тауно Кангро начнет создавать модель петуха. Чуть позже китайский скульптор Ван Янкиан начнет изготовление скульптуры петуха изо льда. В 14:00 можно будет отведать китайские блюда, основное действие начнется в 16:00, когда на сцене появятся артисты из Пекина. Акробатика, танцы, боевые искусства, огненное шоу и фейерверк – так будет выглядеть празднование Нового года по восточному календарю на площади Вабадузе. Мероприятие бесплатное.

Больше информации здесь.

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45.