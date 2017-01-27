Игорь Лысов: Достоевский - это моя еда

Игорь Лысов

"Это мой любимый автор для театра. Советуюсь ли я с ним? Вряд ли. Я учусь. Когда разбираешься в словах и начинаешь делать режиссерскую работу, то вдруг открываются человеку, отлично знакомому с этим текстом, какие-то новые мысли. В данном случае я совершил для себя небольшое открытие. Я понял, кто такой Порфирий Петрович. Всегда это был лицемер, хитрован и тому подобное. Сейчас он открылся с другой стороны. Во многом благодаря актерской игре Дмитрия Косякова", - рассказал Лысов в интервью "Радио 4".

"Достоевский - это моя еда. Я через него пришел к пониманию каких-то очень глобальных вещей в этой жизни. Отношусь я к нему с трепетом. Именно Достоевский научил меня - чем больше ты знаешь об этом мире, тем больше у тебя волнения. В отличие от других философских школ, которые основаны на принципе "чем больше ты знаешь, тем становишься мудрее и спокойнее". Нет, я становлюсь еще более нервнее. Потому что я понимаю, куда этот мир идет, зачем он создан и что в нем происходит. От этого мне становится очень тяжело", - добавил худрук.

Лысов объяснил, почему в спектакле задействованы сразу две Сони Мармеладовых: одну играет русскоязычная актриса, а вторую — эстоноязычная. "Это эксперимент. Конечно, в России у меня была бы одна Соня. Для меня Соня это и есть воплощение Иисуса на Земле. Если хотите, Девы Марии - на Земле. Это и есть настоящее. Просто представьте себе на секунду, если бы в Таллинн приехал Иисус Христос. Ему бы дали ИД-карту, зеленую карточку для бесплатного проезда в общественном транспорте. Чем бы он занимался? Я думаю, что он не пошел бы в Рийгикогу или в церковь, а отправился бы в низы общества и помогал бы самым заблудшим овцам стирать одежду, расчесывать волосы. У него другой задачи уже не было. Он помогал бы сирым и убогим. И вот это все делает Соня. А я хочу понять не только русскую транскрипцию, мне хотелось услышать и эстонский вариант. Мне нужна была другая ментальность, школа нерусского театра. Поэтому я и пригласил Яанику Арум, которая меня очень устраивает", - отметил Лысов.

Почему же тогда нет двух Раскольниковых?

"Я не могу вам сказать, как выглядит преступление на территории Евросоюза. Я вижу игрушечность преступления в произведениях западных авторов. После Достоевского трудно читать о других преступлениях. Я не знаю, что такое Раскольников эстонского менталитета. Я знаю только про Раскольникова русского менталитета. Только в русской ментальности звучит фраза: "Кто у нас на Руси не считает себя Наполеоном". Русские так привыкли. В деревне любой мало-мальский мужчина думает, что он президент страны и решает за него глобальные вопросы. Вот любят русские за все подряд браться", - ответил Лысов.

"В этом спектакле я рассматриваю генезис преступления. Как все началось? Вот Раскольников убил Лизавету случайно, перед этим убил старуху - хотел это сделать. До этого написал теоретическую статью. Перед этим он был нищ, а еще раньше отрезал себя от бога. Поэтому генезис преступления для меня заключается в том, что нужно отрезать себя от бога. После этого путь к преступлению - прямой. В теории Раскольникова сквозит очень сумасшедшая мысль - чтобы добиться хоть чего-нибудь в этой жизни, нужно переступить через другого человека. И ужас в том, что все, кто правит миром - это те люди, которые уже переступили через кого-то", - пояснил Лысов.