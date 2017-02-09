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Ладынская: Лысов мог бы принять участие в конкурсе на должность худрука, он нужен театру

Виктория Ладынская Фото: Юло Йозинг/ERR
Bчера 14:29
Рубрика: Культура

Бывший член совета Русского театра Виктория Ладынская считает, что под руководством Игоря Лысова уровень постановок в театре заметно вырос, поэтому логично было бы, чтобы он не покидал театр.

Об этом в четверг, 2 февраля, она сказала корреспонденту портала rus.err.ee, комментируя решение администрации Русского театра не продлевать с Игорем Лысовым трудовой договор, объявив вместо этого конкурс на замещение вакансии художественного руководителя.

"В творческом плане при Игоре Лысове Русский театр поднялся на новую высоту, уровень постановок заметно вырос. Я имею ввиду и спектакли, которые ставил сам Лысов, и спектакли других режиссеров. Поэтому лично я не одобрила бы уход Игоря Лысова с поста художественного руководителя. Финансовые и административные вопросы - это уже не его компетенция, а прерогатива директора", - сказала Ладынская.

На вопрос, согласна ли она с тем, что в демократическом государстве проведение подобных конкурсов - это абсолютно нормальное явление, Виктория Ладынская ответила утвердительно.

"Безусловно, это естественная практика. Поэтому я считаю, что Игорю Лысову следует спокойно к этому отнестись, принять участие в конкурсе и выиграть его", - добавила бывший член совета Русского театра.

Ранее стало известно, что художественный руководитель Русского театра Эстонии Игорь Лысов принял решение уйти из театра. Поводом послужило решение администрации не продлевать с ним трудовой договор, который заканчивается в сентябре, а объявить конкурс по поиску нового художественного руководителя.

Сергей Михайлов
Редактор

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