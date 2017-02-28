В Ласнамяэ пройдет бесплатный концерт классической музыки

Центр культуры "Линдакиви". Фото: Postimees/Scanpix

В среду, 22 февраля, в 18:00 в культурном центре "Линдакиви" пройдет бесплатный концерт классической музыки. В исполнении пианиста Владимира Игнатова и скрипача Владимира Скамницкого прозвучат произведения Моцарта.

Серия концертов, организованная в сотрудничестве управы Ласнамяэ и Русского филармонического общества, продолжает начатый в прошлом году проект, в рамках которого до мая в зале "Линдакиви" раз в месяц будет звучать классическая музыка.

"В прошлом году серия концертов классической музыки ежемесячно собирала полные залы. Это показывает, что жители Ласнамяэ хорошо приняли этот проект. Продолжим радовать горожан бесплатными концертами классической музыки и в этом году", – отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Вход на концерт свободный.