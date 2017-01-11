Эстонский национальный музей с момента открытия посетили 100 000 человек

Эстонский национальный музей в Тарту. Фото: Юло Йозинг/ERR

За три с небольшим месяца Эстонский национальный музей (ERM) посетили свыше 100 000 гостей, что превзошло первоначальные прогнозы.

Стотысячным посетителем расположенного на окраине Тарту музея в среду, 4 января, стал шестилетный Тааниэль Антонс, которому директор ERM Тынис Лукас лично вручил альбом "Якоб Хурт и Эстонский национальный музей", календарь музея на 2017-й год, а также семейный билет на целый год.

По словам администрации музея, с момента открытия число гостей ERM как из Эстонии, так и других стран превышает первоначальные прогнозы.

Эстонский национальный музей открылся для посетителей в новом здании в тартуском районе Раади 1 октября 2016 года. На строительство музея площадью 6000 кв. м было потрачено около 75 млн евро.

До открытия нового здания ERM посещали около 30 000 человек в год, но теперь музей рассчитывает на 140 000 посетителей, а с учетом проведения в его помещениях различных мероприятий — на 200 000 гостей в год.