Дэвид Боуи посмертно удостоился четырех премий "Грэмми"

Дэвид Боуи Фото: PA Wire/Scanpix

Британский рок-певец Дэвид Боуи посмертно удостоился четырех музыкальных премий "Грэмми" в ходе 59-й торжественной церемонии вручения наград, которая проходит в Лос-Анджелесе.

Последняя пластинка Боуи "Blackstar" победила в номинациях за лучший альтернативный альбом и за лучший инжиниринг неклассического альбома, передает в понедельник Би-би-си.

Кроме того, Боуи победил в номинациях "лучший рок-исполнитель" и "лучшая рок-композиция".

Статуэтка за лучшее оформление альбома также досталась дизайнеру Джонатану Барнбруку, работавшему над обложкой и буклетом "Blackstar".

Еще одним триумфатором премии стала британская певица Адель. Ее композиция Hello стала песней года, а диск "25" был признан лучшим вокальным поп-альбомом. Кроме того, певица песня "Hello" была удостоена премии за лучшее сольное поп-исполнение. Всего Адель получила пять "Грэмми" - во всех пяти номинациях, в которых она была представлена.

Американская певица Бейонсе стала обладательницей 21-й премии "Грэмми", на этот раз в категории "лучшее музыкальное видео" за клип к песне "Formation".

Дэвид Боуи умер 10 января прошлого года в возрасте 69 лет. За два дня до этого, в день рождения музыканта, вышел его последний альбом "Blackstar", который вскоре поднялся на первую строчку американского чарта Billboard.