Скончался гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт
Гитарист и автор многих песен британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт скончался в испанской Марбелье. В четверг Парфитт попал в больницу с острым инфекционным заболеванием, ставшим осложнением полученной им ранее травмы плеча.
В следующем году 68-летний музыкант планировал выпустить сольный альбом и автобиографию, передает Би-Би-Си.
В октябре музыкант заявил о намерении прекратить выступления в составе группы из-за пережитого сердечного приступа.
В июне Парфитт перенес инфаркт. Его госпитализировали после концерта в Турции.
Status Quo образовались в 1962 году в Лондоне. Группа играет традиционный рок-н-ролл Мировую известность команда приобрела благодаря таким хитам, как Down Down, Rockin' All Over the World (кавер-версия песни Джона Фогерти) и In The Army Now (кавер-версия песни голландского дуэта Bolland & Bolland).
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