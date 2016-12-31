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Скончался гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт

Рик Парфитт с вокалистом Status Quo Фрэнсисом Росси. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 19:23
Рубрика: Культура

Гитарист и автор многих песен британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт скончался в испанской Марбелье. В четверг Парфитт попал в больницу с острым инфекционным заболеванием, ставшим осложнением полученной им ранее травмы плеча.

В следующем году 68-летний музыкант планировал выпустить сольный альбом и автобиографию, передает Би-Би-Си.

В октябре музыкант заявил о намерении прекратить выступления в составе группы из-за пережитого сердечного приступа.

В июне Парфитт перенес инфаркт. Его госпитализировали после концерта в Турции.

Status Quo образовались в 1962 году в Лондоне. Группа играет традиционный рок-н-ролл Мировую известность команда приобрела благодаря таким хитам, как Down Down, Rockin' All Over the World (кавер-версия песни Джона Фогерти) и In The Army Now (кавер-версия песни голландского дуэта Bolland & Bolland).


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