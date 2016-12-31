Скончался гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт

Сюжет короткометражного трагикомического фильма ужасов "Мавзолей" (Mausoleum) эстонского режиссера и сценариста Лаури Рандла развивается вокруг патологоанатома Алексея Абрикосова, который не знает, что делать с мухой, найденной в саркофаге В.И. Ленина. Рандла рассказал в интервью ведущим "Кофе+", что муха и патологоанатом – реальные персонажи, и что он с радостью сэкономит на спецэффектах и использует настоящего Ленина в съемках второй версии фильма, если мавзолей надумают убрать с Красной площади.