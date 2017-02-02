Телеведущая Эвелина Ведом выступит с лекцией о литературных героях в мире фарфора

Рабарбар. Наша культура / 15.03

В четверг, 26 января, в 17:30, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (Лийвалайа, 40) состоится лекция Эвелины Ведом "Литературные находки европейского и российского фарфора".

Жизнь литературных героев не всегда ограничивается книгой. Некоторые из них находят себя в кино и театре. Иным же уготована и вовсе необычная судьба - быть знаковой фигурой в мире фарфора, сообщают организаторы мероприятия.

Во время своей лекции в Центральной библиотеке искусствовед и телеведущая Эвелина Ведом сделает краткий экскурс в историю фарфора, назовет знаменитые фарфоровые фабрики в Европе и России, познакомит аудиторию с литературными сюжетами и персонажами в фарфоре. Чтобы за лекцией было удобнее следить, оратор снабдит свой рассказ слайдами.

Эвелина Ведом - дипломированный искусствовед, работает переводчиком в Художественном музее Эстонии и ведущей телепередачи о культуре "Рабарбар" (ETV+).

Организованный Таллиннской Центральной библиотекой и литературным порталом oblaka.ee цикл мероприятий "Читательский четверг" проходит ежемесячно. Следующее мероприятие состоится 16 февраля, в этот день актриса Екатерина Новоселова представит лирическую программу, составленную из шедевров мировой литературы.