Первый в Эстонии газовый паром Megastar заправляется российским газом

Первый в Эстонии паром Megastar, работающий на СПГ. Фото: материалы для СМИ

Дочерняя компания Газпромбанка "Криогаз" начала поставлять эстонскому энергоконцерну Eesti Gaas сжиженный природный газ (СПГ) с построенного в Пскове завода СПГ специально для бункеровки парома Megastar.

Первый в Эстонии паром на СПГ — Megastar — длиной 212 м, вмещающий 2800 пассажиров и 800 автомобилей, отправился в свой первый рейс из Таллина в Хельсинки 29 января. Судно идет из Таллина в Хельсинки всего два часа со скоростью 27 узлов, сообщил представитель судовой компании Tallink в ходе презентации.

"Криогаз", который покупает природный газ у "Газпрома", а поставки в Эстонию осуществляет со своего завода СПГ в Пскове через "Газпром экспорт", производит сейчас 23 тыс. тонн СПГ в год. Паром, по словам гендиректора "Криогаза" Ричарда Рудницки, будет потреблять 25 тыс. тонн СПГ в год, сообщает РБК.

По информации генерального директора Eesti Gaas Маркуса Каасика, Эстония сейчас закупает 20 тыс. тонн российского СПГ у "Криогаза", но в перспективе хочет увеличить его закупки, если сочтет выгодной логистику его поставок. Оставшиеся необходимые объемы СПГ Eesti Gaаs пока докупает в Финляндии.

Завод в Пскове по производству СПГ "Криогаз" запустил в мае 2016 года, 90% продукции продается в Эстонию.