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В 2016 году Lux Express Group перевез более 2 млн человек

Автобусы Lux Express. Фото:Сергей Степанов/NPA
Cегодня 14:39
Рубрика: Экономика

Услугами транспортной компании Lux Express Group во всех странах ее присутствия в 2016 году воспользовались 2,18 млн пассажиров, что на 11% больше, чем в 2015 году. Рекородным для компании стал маршрут между Петербургом и Эстонией, Латвией и Финляндией, за год было перевезено почти 430 000 пассажиров.

Пассажиропоток Lux Express Group на петербургском направлении по итогам 2016 года вырос на 9% по сравнению с 2015 годом. Всего услугами компании на рейсах из Петербурга в Таллин, Тарту, Ригу, Хельсинки и обратно воспользовались почти 430 000 пассажиров, сообщила пресс-служба компании.

На Петербург приходится 20% рынка Lux Express Group в Европе. "Прошлый год стал рекордным за все время нашей работы на маршрутах, связывающих Петербург со странами Балтийского региона. Впервые на этом направлении количество пассажиров за один год превысило 400 000 человек", - прокомментировал гендиректор российского представительства Lux Express Group Райт Реммель.

"Такие показатели подтверждают нашу веру в российский рынок качественных автобусных перевозок, потенциал которого далеко не исчерпан", - отметил он.

Самым популярным направлением по-прежнему остается линия Петербург - Таллин, отмечают в компании. Наибольшего роста пассажиропотока компании удалось добиться на маршруте Петербург - Хельсинки, где количество пассажиров автобусов за год выросло на 25%.

Линия Петербург - Рига оказалась самой загруженной из всех, тогда как в 2015 году по этому показателю столица Латвии была на одном уровне с Таллином.

Загрузка всех автобусов Lux Express на петербургском направлении составила 64% против 54% в 2015 году.

В целом услугами Lux Express Group во всех странах ее присутствия в 2016 году воспользовались 2,18 млн пассажиров, что на 11% больше, чем в 2015 году. Таким образом, впервые в течение 1 года Lux Express Group перевезла более 2 млн пассажиров на своих маршрутах.

Артур Тооман
Редактор

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