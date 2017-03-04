Парламент Нидерландов обсудит плюсы и минусы членства в еврозоне

Знак евро. Фото: AFP/Scanpix

Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за подготовку отчета о выгодах и невыгодах членства страны в еврозоне и о будущем единой валюты. Доклад обсудит новый состав парламента после выборов, которые состоятся в марте этого года.

Законопроект, который был одобрен вечером в четверг, поручает консультативному органу при правительстве Нидерландов изучить возможные политические и институциональные варианты, связанные с участием в единой валюте, а также преимущества и недостатки каждого из них, сообщило в пятницу агентство Reuters.

В оппозиционной партии Христианские демократы, которая представила законопроект, сообщили, что в докладе будет изучена принципиальная возможность выхода Нидерландов из еврозоны и какие шаги для этого могут потребоваться. По мнению христианских демократов, обеспокоенность вызывают сверхнизкие процентные ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые наносят ущерб сбережениям голландцев, особенно пенсионерам, а также вопросы о законности программы покупки облигаций ЕЦБ.

Выводы доклада будут представлены уже после парламентских выборов 15 марта текущего года, по результатам которых состав парламента может существенно измениться. Опросы показывают, что больше всего голосов может получить правая партия евроскептиков во главе с Гертом Вилдерсом, хотя она вряд ли сможет сформировать правительство.

Наиболее вероятным результатом выборов считается новая центристская коалиция с участием ряда партий, которые критикуют нынешнюю политику ЕЦБ.