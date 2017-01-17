Смена пенсионного фонда II ступени в банке SEB стала бесплатной

Банк SEB. Фото: Сийм Лыви/ERR

Банк SEB с 10 января отказался от взимания платы за выкуп паев пенсионных фондов второй ступени, благодаря чему смена фонда станет для клиента бесплатной.

Решение SEB принято на фоне предстоящего вступления в силу новой редакции Закона об инвестиционных фондах, которая снижает максимальную ставку платы за выкуп паев обязательных пенсионных фондов до 0,05% для фондов облигаций и 0,1% для прочих фондов. До изменения закона плата составляла 1% и взималась при переходе из одного пенсионного фонда. В результате клиенты пенсионных фондов теряли 1% стоимости паев при каждой смене фонда.

"Отказ от платы за выкуп пенсионных фондов SEB второй ступени вызван как введением законодательных ограничений, так и желанием сделать структуру оплаты пенсионных фондов проще для наших клиентов. Плата за выпуск паев пенсионных фондов второй ступени не взимается уже с 2011 года", - сказал председатель правления SEB Varahaldus Свен Кунсинг.